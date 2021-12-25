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    Разин: Это очень-очень важная победа для «Северстали» в плане психологии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Ак Барс
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (4:3 ОТ).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Мы очень много держались, я имею в виду командой, рекорды ставили. Но у любой команды когда-нибудь состоялся бы провал, и от нас он никуда не делся — пять поражений подряд. Хоть они и были с минимальными счетами, кроме последней игры, они всё равно поддавливали на психологию. Поэтому я рад, что сегодня мы победили, это очень-очень важная победа для нас в плане психологии.

    Тяжелая игра, думаю, зрителям понравилась, потому что с обилием голевых моментов. Думаю, в обороне мы могли сыграть получше. "Ак Барс" есть "Ак Барс", рад, что победили, команду с победой.

    Для нашей молодой команды психология очень важна — приобрести уверенность в себе, психологию победителя. Она приходит через такие матчи. У нас было несколько матчей, где мы могли бы переломить: с "Йокеритом", с "Магниткой" недавно с 0:3 ушли на 3:3 с пустыми воротами. Но все равно проигрывали эти матчи. Сегодня при счете 3:1 "Ак Барс" очень сильно поддавил, мы выстояли, в третьем периоде сыграли правильно. В овертайме наконец-то нам повезло», — цитирует Разина официальный сайт КХЛ.

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