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    Квартальнов: Три отмененные шайбы в одном матче бывали в моей тренерской карьере

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Северсталь
    Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Плохое начало, минус два, еще раз вернулись в игру. Неплохо играли, в овертайме не забили мы и при первом же броске получили. Жаль, что мы не забили, получилось так, что соперник забил.

    Надо было не пропустить, понимали, что соперник много проиграл до этого, старались играть агрессивно, все вперед. Но не получилось, начали со второго периода играть. Надо уважать любого соперника и играть с самого начала. Три отмененные шайбы в одном матче бывали в моей тренерской карьере. Судьи же смотрели. Получается, выиграли, но в зачет не пойдет.

    По замене вратаря, думаю, сработали четко. Дебют Барберио нормально — подключался, создал пару моментов, в обороне неплохо сыграл, хотя был гол с пятака, где-то не разобрались. Но в целом мы довольны», — цитирует Квартальнова официальный сайт клуба.

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