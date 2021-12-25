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    Гатиятулин: Слова благодарности команде и, конечно, болельщикам

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Барыс
    Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча с «Барысом» (4:2).

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Хорошо провели первый период. Во втором тоже ребята выполняли то, что от них требовали, но дали сопернику возможность вернуться в игру. В начале третьего периода "Барыс" играл активно и опять поймал нас на ошибке. Но тем не менее смогли выровнять игру, сыграли по счету и довели матч до победы.

    Слова благодарности команде и, конечно, болельщикам. В третьем периоде "Трактор" играл в откат? Понимали сильные стороны соперника, что он неплох на контратаках. Поэтому задания играть в откат не было, но просили быть построже. Старались не провалиться в обороне.

    День рождения клуба? Хотели порадовать болельщиков в этот день и рады, что это удалось. Еще до игры была видна концентрация команды, все ребята хотели победить.

    Сергей Телегин приболел, температура. У Алексея Потапова небольшое повреждение, сейчас им врачи занимаются. Алексей Бывальцев завтра выходит на лед. С командой поедет в поездку, а там — по состоянию», — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

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