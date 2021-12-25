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    Московское «Динамо» и «Торпедо» забросили девять шайб на двоих

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо
    Московское «Динамо» на своем льду победило «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Богдан Якимов (на 15-й минуте), Артем Федоров (15), Вадим Шипачев (23, 60), Иван Игумнов (34), Оскар Линдберг (35).

    У гостей отличились Энди Миле (1), Кенни Агостино (27), Николай Демидов (40).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Динамо М» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:3 (2:1, 3:2, 1:0)
    Голы: Миле — 13 (Пайгин, Агостино), 0:22 — 0:1. Якимов — 8 (Игумнов, Белов), 14:28 — 1:1. Федоров — 1 (Войнов, Ведин), 14:55 — 2:1. Шипачев — 23 (Ведин), 22:16 — 3:1. Агостино — 15 (бол., Жафяров, Леннстрем), 26:37 — 3:2. Игумнов — 2 (Якимов), 33:00 — 4:2. Линдберг — 4 (О`Делл, Рашевский), 34:59 — 5:2. Демидов — 2 (Ураков, Михеев), 39:33 — 5:3. Шипачев — 24 (мен., п.в., Линдберг), 59:02 — 6:3Вратари: Бочаров — Кочетков (Тихомиров, 33:00, 57:20 — 59:02)Штраф: 8-6Броски: 33 (10+13+10) — 27 (9+7+11)

    «Динамовцы» с 59 очками занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» с 46 баллами идет на девятой строчке на Западе.

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