Защитник «Северстали» Рыков будет играть за фарм-клуб ВХЛ

Егор Рыков Фото: globallookpress.com
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рыков провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4».
⚡️Егор Рыков командирован в ХК «Буран»— HC Severstal (@severstalclub) December 23, 2021
Защитник провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4». pic.twitter.com/snps065uaJ
Ранее защитник выступал в КХЛ за СКА, ХК «Сочи» и ЦСКА. Также Рыков был выбран в пятом туре драфта НХЛ 2016 года под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Также он числился в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».