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    Третьяк: Мы уже видели прообраз олимпийской сборной на Кубке Первого канала

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Сборная России Кубок Первого канала Евротур НХЛ
    Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о решении НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Олимпийские игры проходят всего раз в четыре года, поехать на них — мечта всех спортсменов.

    Игроки сборной России, выступающие в НХЛ, очень хотели приехать на Олимпиаду, сыграть за национальную команду.

    Жаль, что НХЛ не едете в Пекин, мы видим, что пандемия коронавируса не дала возможность провести хоккейный турнир Игр с участием всех сильнейших.

    Поэтому срабатывает план Б. Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ, мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав.

    Задача у сборной России всегда одна — первое место, тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады.

    Теперь все в руках тренерского штаба сборной, главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена», — сказал Третьяк ТАСС.

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