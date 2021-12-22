Третьяк: Мы уже видели прообраз олимпийской сборной на Кубке Первого канала

Президент Федерации хоккея России (ФХР)высказался о решении НХЛ не отпускать своих хоккеистов на зимнюю Олимпиаду в Пекине.

«Олимпийские игры проходят всего раз в четыре года, поехать на них — мечта всех спортсменов.

Игроки сборной России, выступающие в НХЛ, очень хотели приехать на Олимпиаду, сыграть за национальную команду.

Жаль, что НХЛ не едете в Пекин, мы видим, что пандемия коронавируса не дала возможность провести хоккейный турнир Игр с участием всех сильнейших.

Поэтому срабатывает план Б. Теперь Россия отправит на Олимпиаду сборную, которая будет сформирована из игроков КХЛ, мы уже видели прообраз этой команды на Кубке Первого канала, но и другие кандидаты имеют возможность попасть в окончательный состав.

Задача у сборной России всегда одна — первое место, тем более что в Пекин едем в статусе действующих победителей Олимпиады.

Теперь все в руках тренерского штаба сборной, главное, чтобы тренеры справились с формированием успешной команды, чтобы задача сборной России была решена», — сказал Третьяк ТАСС.