«Ак Барс» разгромил «Трактор» на домашней арене

Стивен Кампфер Фото: globallookpress.com
На 3-й минуте Стивен Кэмпфер вывел казанцев вперёд. На 8-й минуте Данис Зарипов удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте Кирилл Петров забросил третью шайбу в ворота челябинцев. На 17-й минуте Виталий Абрамов отыграл один гол. На 34-й минуте Стивен Кэмпфер, оформив дубль с передачи Артёма Галимова, забил в меньшинстве. На 46-й минуте Кирилл Панюков после паса Пера Линдхольма забросил пятую шайбу.
«Ак Барс» набрал 53 очка и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Трактор» остался на второй строчке (59 очков).
КХЛ
«Ак Барс» (Казань) — «Трактор» (Челябинск) — 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
Голы: Кэмпфер — 8 (бол., Кагарлицкий, Линдхольм), 2:34 — 1:0. Зарипов — 4 (Сафонов, Лукоянов), 7:50 — 2:0. Петров — 10 (бол., Уил, Линдхольм), 14:04 — 3:0. Абрамов — 8 (Пилут, Ткачев), 17:14 — 3:1. Кэмпфер — 9 (мен., Галимов), 33:54 — 4:1. Панюков — 6 (Линдхольм), 45:01 — 5:1Вратари: Билялов — ГариповШтраф: 8 — 12Броски: 22 (9+7+6) — 19 (5+12+2)Судьи: Бирин, Бондарь