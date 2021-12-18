Жамнов: С каждой игрой выглядим все лучше и лучше

Главный тренер сборной Россииотреагировал на победу над командой Чехии (5:2) в матче российского этапа Евротура.

«На третий период сняли вратаря, счет позволял, дали Самонову почувствовать игру, и попросили ребят играть по заданию, это держало нас в тонусе, а то бывает команда ведет 2-3 шайбы, начинается вальяжность

Отдохнули вчера, была передышка. Но вообще с каждой игрой выглядим все лучше и лучше. Не все еще получается, вот при счете 3:0 начались поперечные передачи, которые мы запрещаем делать против этой команды. Требовали давления на каждом участке поля

Увидите завтра вариант сборной без Шипачева. Вадим сыграл три игры, это большая нагрузка. Завтра, скорее всего, он отдохнет, у нас широкая ротация

У нас есть ребята, которые тоже в обойме, они не хуже сыграют. Для меня все равны, и я сказал перед турниром, что будут играть все. Мы просматриваем разные сочетания, разные тактические схемы

Мы сказали это на установке, что против чехов мы будем играть в Пекине. Плюс противостояние историческое. Но важно даже не это, а то, что ребята выполняли игровое задание все 60 минут, в целом, ребята молодцы, мы довольны

Мы смотрели видео их матча с финнами, все что мы видели и задумали, сработало. Они сильно играют накоротке, мы старались их растянуть

Без двух ведущих защитников Войнова и Нестерова справились достойно, может быть в начале была некоторая нервозность, но надо отдать должное — справились

Прототип первого звена на ОИ будем пробовать попозже. Шипачев с Гусевым получше сегодня смотрелись. Решили в каких-то моментах, на вбрасывание в чужой зоне выпускать их через смену, и это сработало.

У ребят есть чуйка на гол. У Гусева есть один минус, он всегда ищет партнера. Если бы он бросал больше, забивал бы больше. Но зато он может создать голевой момент из пустого места

Поедут те, кто в тот момент будут сильнейшими. Худобин же не вернулся, контракт-то у него там, вряд ли он его разорвет сам», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Сборная России в субботнем матче обыграла чехов со счетом 5:2. С командой Финляндии россияне сыграют 19 декабря. Начало встречи в 15:30.