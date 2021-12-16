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    Третьяк: Понравилось, как Федотов играл против канадцев и против шведов

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Сборная Канады Кубок Первого канала Евротур
    Президент ФХР Владислав Третьяк оценил выступление сборной России в матче Кубка Первого канала против Швеции (1:0).

    Иван Федотов
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    Иван Федотов

    «В матче с Канадой отдали много сил. Особенно в третьем периоде. Сегодня было видно, что ребята при двух играх подряд подустали.

    Игра со Швецией была равной, продемонстрировали интересную борьбу. Очень понравилось, как себя проявил Иван Федотов, как против канадцев, так и против шведов.

    Достойно держал удар. С каждым матчем прибавляет. Сегодня его в раздевалке признали лучшим игроком встречи, я его похвалил.

    Каковы его перспективы выступить на Олимпиаде? Тренерский штаб решит, как поступить. Это их задача. Дай бог, чтобы Иван держал уровень.

    Что касается Никиты Гусева, то он тоже хорошо сыграл, отдал голевой пас. Надеюсь, чтобы обошлось без травм.

    После матча поговорил с ним, есть некоторый повод для беспокойства, но вроде бы с ним все нормально», — заявил Третьяк «Р-Спорту».

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