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    Главный тренер «Далласа»: Мы однозначно не исключаем возвращения Худобина

    Хоккей Прогнозы на НХЛ Даллас Старз НХЛ
    Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал то, что голкипер «Старз» Антон Худобин прошел через драфт отказов и был отправлен в фарм-клуб «Техас» в АХЛ.

    Антон Худобин
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    Антон Худобин

    «Мы однозначно не исключаем его возвращения. Он все еще часть организации.

    Есть ли шанс, что он вернется и будет играть? Абсолютно. Эту дверь мы еще не закрыли. Мы хотим дать ему игровую практику, чтобы он вновь обрел хорошую форму», — сказал тренер сайту НХЛ.

    Голкипер не играл с 18 ноября. В этом сезоне он одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73.

    Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

    Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.

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