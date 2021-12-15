Главный тренер «Далласа»: Мы однозначно не исключаем возвращения Худобина

Главный тренер «Далласа»прокомментировал то, что голкипер «Старз»прошел через драфт отказов и был отправлен в фарм-клубв АХЛ.

«Мы однозначно не исключаем его возвращения. Он все еще часть организации.

Есть ли шанс, что он вернется и будет играть? Абсолютно. Эту дверь мы еще не закрыли. Мы хотим дать ему игровую практику, чтобы он вновь обрел хорошую форму», — сказал тренер сайту НХЛ.

Голкипер не играл с 18 ноября. В этом сезоне он одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73.

Худобин выступает за «Даллас» с сезона-2018/19. Ранее он играл в НХЛ за «Миннесоту», «Бостон», «Каролину» и «Анахайм». В КХЛ он защищал цвета «Магнитки» и «Атланта».

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23.