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    «Салават» в гостях обыграл «Ак Барс»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Ак Барс
    «Салават Юлаев» выиграл у «Ак Барса» 4:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Теему Хартикайнен
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    Теему Хартикайнен

    В составе победителей отметились Сакари Маннинен (дубль), Теему Хартикайнен, а также Николай Кулемин, который забросил победную шайбу.

    У хозяев отличились Дмитрий Воронков и Кирилл Петров.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Маннинен — 18 (бол., Тихонов), 9:59 — 0:1. Воронков — 7 (Линдхольм), 17:54 — 1:1. Хартикайнен — 11 (бол., Ларсен, Гранлунд), 31:33 — 1:2. Кулемин — 13 (Кадейкин, Хафизуллин), 34:45 — 1:3. Петров — 9 (бол., Кагарлицкий, Кэмпфер), 39:53 — 2:3. Маннинен — 19 (мен., п.в., Коледов), 59:49 — 2:4Вратари: Билялов (58:44 — 59:49) — МетсолаШтраф: 12 — 35Броски: 35 (16+10+9) — 20 (5+7+8)

    После этого «Салават» сместил «Ак Барс» с третьей позиции Восточной конференции. «Ак Барс» идет четвертым.

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