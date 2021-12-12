«Салават» в гостях обыграл «Ак Барс»

Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу со счетом 3:0 над «Барселоной» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было