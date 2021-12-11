НХЛ. «Питтсбург» победил «Вашингтон», 10 шайб в матче «Колорадо» и «Детройта»

«Баффало» — «Рейнджерс» 1:2

Для «Баффало» это шестое поражение подряд. Артемий Панарин сделал ассист, а вратарь Александр Георгиев отразил 36 из 37 бросков.

Российский голкипер «Рейнджерс» стал второй звездой матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Баффало» — «Рейнджерс» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Голы: Зибанежад — 5 (бол., Панарин, Фокс), 4:48 — 0:1. Лафренье — 6 (Фокс, Хытил), 29:47 — 0:2. Мюррей — 2 (Пысик, Окпосо), 54:37 — 1:2Вратари: Луукконен (58:48) — ГеоргиевШтраф: 9 — 9Броски: 37 (6+13+18) — 31 (12+12+7)

«Баффало» — «Рейнджерс»

«Вашингтон» — «Питтсбург» 2:4

«Пингвины» одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате.

Александр Овечкин отметился двумя голевыми передачами, а его одноклубник Евгений Кузнецов записал на свой счет результативный бросок.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Питтсбург» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1) Голы: Хейнен — 8 (Марино, Мэтисон), 16:16 — 0:1. Макгинн — 6 (Мэтисон, Эштон-Риз), 28:37 — 0:2. Капанен — 6 (Кросби, Родригес), 31:42 — 0:3. Кузнецов — 9 (Овечкин, Спронг), 47:33 — 1:3. Эллер — 3 (Овечкин, Шири), 57:14 — 2:3. Картер — 8 (п.в., Кросби, Джерри), 58:07 — 2:4Вратари: Самсонов (56:55 — 57:14, 57:59 — 58:07, 58:36) — ДжерриШтраф: 2 — 4Броски: 31 (6+12+13) — 33 (11+11+11)

«Вашингтон» — «Питтсбург»

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл» 2:3

Победу гостям принесла шайба Якова Тренина. Это его пятая шайба в сезоне. Для «Предаторз» победа стала уже четвертой подряд.

Тренин получил вторую звезду матча. Первой признан защитник Роман Йоси.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» — 2:3 (0:0, 1:2, 1:1) Голы: Заха — 9 (Братт, Хишир), 31:34 — 1:0. Йоси — 9 (Томасино, Форсберг), 33:11 — 1:1. Толванен — 5 (бол., Гранлунд, Йоси), 37:53 — 1:2. Тренин — 5 (Казинс, Жанно), 46:11 — 1:3. Шарангович — 4 (Хьюз), 58:55 — 2:3Вратари: Блэквуд (55:30) — СаросШтраф: 11 — 15Броски: 31 (6+9+16) — 27 (3+18+6)

«Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

«Аризона» — «Флорида» 1:3

В составе «Флориды» блистал вратарь Сергей Бобровский, который отразил 22 из 23 бросков по своим воротам.

«Койоты» потерпели четвертое поражение подряд и сейчас занимают последнее место на Западе.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Флорида» — 1:3 (1:3, 0:0, 0:0) Голы: Хернквист — 5 (Ломберг, Луостаринен), 9:05 — 0:1. Беннетт — 9 (Райнхарт, Экблад), 9:15 — 0:2. Кессел — 4 (бол., Бойд, Хейтон), 16:53 — 1:2. Райнхарт — 8 (бол., Хернквист, Юбердо), 19:35 — 1:3Вратари: Уэджвуд (56:44) — БобровскийШтраф: 8 — 10Броски: 23 (8+9+6) — 23 (10+9+4)

«Колорадо» — «Дейтройт» 7:3

Форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников забросил 100-ю шайбу в лиге. У победителей дублем отметился Андре Бураковски.

Для «Блю Джекетс» это третья победа подряд и вторая с таким счетом.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Детройт» — 7:3 (3:1, 3:2, 1:0) Голы: Комфер — 7 (Тэйвз, Макар), 5:01 — 1:0. Бураковски — 8 (Ньюхук, Дж. Джонсон), 7:10 — 2:0. Хелм — 4 (Обе-Кубель), 10:49 — 3:0. Наместников — 9 (Сутер, Зайдер), 19:07 — 3:1. Велено — 3 (Ганье, Гронек), 23:21 — 3:2. Маккиннон — 3 (Ландескуг, Тэйвз), 23:59 — 4:2. Бураковски — 9 (Рантанен), 24:22 — 5:2. Жирар — 3 (Джост, Э. Джонсон), 27:33 — 6:2. Гронек — 3 (бол., Задина, Ледди), 33:34 — 6:3. Макар — 12 (п.в., Тэйвз), 55:30 — 7:3Вратари: Кемпер — Грайсс (Неделькович, 10:49)Штраф: 8 — 6Броски: 48 (14+15+19) — 40 (14+11+15)

«Колорадо» — «Дейтройт»

«Ванкувер» — «Виннипег» 4:3 Б

Дубль Нильса Хегландера не позволил «Кэнакс» избежать серии буллитов. Однако в серии послематчевых бросков они одержали победу благодаря усилиям Элиаса Петтерссона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Виннипег» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Хегландер — 6 (Хорват, Хьюз), 6:29 — 1:0. Уилер — 1 (бол., Шмидт, Коннор), 11:07 — 1:1. Хегландер — 7 (Хорват), 19:40 — 2:1. Коннор — 18 (Уилер), 26:09 — 2:2. Гарлэнд — 9 (Миллер), 27:06 — 3:2. Шайфли — 7 (Коннор, Уилер), 31:08 — 3:3Победный буллит: ПеттерссонВратари: Демко — КомриШтраф: 6 — 4Броски: 36 (12+9+11+4) — 37 (14+11+7+5)

«Вегас» — «Филадельфия» 3:4

«Филадельфия» победила благодаря точным броскам Кевина Хэйса, Макса Уиллмана, Шона Кутюрье и Джеймса ван Римсдайка. В составе «Вегаса» дубль сделал Макс Пачиоретти.

«Филадельфия» прервала серию из 10 поражений подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Филадельфия» — 3:4 (1:1, 1:1, 1:2) Голы: Хэйс — 2 (Лотон), 4:20 — 0:1. Карлссон — 2 (Маршессо, Смит), 19:11 — 1:1. Уиллман — 1 (П. Браун, Макьюэн), 25:53 — 1:2. Пачиоретти — 8 (Пьетранджело, Стоун), 38:30 — 2:2. Кутюрье — 6 (бол., Яндл, Жиру), 43:54 — 2:3. ван Римсдайк — 3 (бол., Конекны, Яндл), 49:37 — 2:4. Пачиоретти — 9 (бол., Теодор, Пьетранджело), 58:15 — 3:4Вратари: Броссуа (53:22 — 53:29, 57:26 — 58:15, 58:26) — ХартШтраф: 6 — 12Броски: 44 (12+16+16) — 25 (10+8+7)