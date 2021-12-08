Барберио: КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а «Ак Барс» — один из лучших клубов

Защитник «Ак Барса»поделился ожиданиями от выступления в КХЛ, сообщает официальный сайт команды.

«КХЛ — одна из сильнейших лиг мира, а "Ак Барс" — один из лучших клубов России, с солидной репутацией и большой историей. Для меня это большой вызов, уровень игры очень высокий, и я хочу доказать, что готов выступать в таком чемпионате. Я всегда отдаюсь в матчах, работаю на команду, играю по всей площадке, всегда готов подключиться к атаке. Я могу выходить в большинстве, создавать моменты и при этом строго защищаться в своей зоне.» — сказал Барберио.

Марк Барберио провёл в регулярном чемпионате НХЛ 272 матча, набрав 56 (14+42) очков, а также девять раз появился на льду в розыгрыше Кубка Стэнли, отличившись одной голевой передачей.