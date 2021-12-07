Томаш Юрчо дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Барыса»дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч, из-за эпизода матча КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» (1:2).

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Томаша Юрчо, получившего дисциплинарный штраф до конца матча. На Юрчо наложена дисквалификация на один матч и денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

«В соответствии с п. 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на хоккеиста, который намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи, накладывается 20-минутный штраф, денежный штраф от 100 000 до 500 000 рублей, и возможна дисквалификация от одного до десяти матчей», — говорится в заявлении на сайте лиги.