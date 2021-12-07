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    Томаш Юрчо дисквалифицирован на один матч

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Барыс
    Нападающий «Барыса» Томаш Юрчо дисквалифицирован Континентальной хоккейной лигой на один матч, из-за эпизода матча КХЛ «Ак Барс» — «Барыс» (1:2).

    Томаш Юрчо
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    Томаш Юрчо

    На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Барыса» Томаша Юрчо, получившего дисциплинарный штраф до конца матча. На Юрчо наложена дисквалификация на один матч и денежный штраф в размере 100 тысяч рублей.

    «В соответствии с п. 1.29 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, на хоккеиста, который намеренно применяет физическую силу в любой форме в отношении судьи, накладывается 20-минутный штраф, денежный штраф от 100 000 до 500 000 рублей, и возможна дисквалификация от одного до десяти матчей», — говорится в заявлении на сайте лиги.

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