НХЛ. «Тампа» забила семь голов «Филадельфии», «Айлендерс» потерпели 11-е поражение подряд

«Коламбус» — «Сан-Хосе» 6:4

В составе победителей дубль сделал Адам Боквист. Вратарь Даниил Тарасов провел матч в запасе. У проигравших российский форвард Александр Барабанов отметился голевой передачей и завершил матч с коэффициентом полезности «+1».

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Сан-Хосе» — 6:4 (1:1, 2:2, 3:1) Голы: Боквист — 5 (Дэнфорт), 16:16 — 1:0. Бонино — 4 (Нието, Кольяно), 19:57 — 1:1. Карлссон — 6 (Барабанов), 20:21 — 1:2. Керали — 4 (Пик, Тексье), 20:53 — 2:2. Бернс — 2 (Нието, Майер), 28:44 — 2:3. Силлинджер — 5, 37:49 — 3:3. Рословик — 4 (Доми, Пик), 41:57 — 4:3. Боквист — 6 (Карлссон, Ворачек), 45:34 — 5:3. Хертл — 9 (Дален, Майер), 50:11 — 5:4. Тексье — 8 (п.в., Нюквист, Робинсон), 58:53 — 6:4Вратари: Мерзликинс — Хилл (57:52 — 58:53)Штраф: 0-2Броски: 30 (9+9+12) — 34 (19+10+5)

«Коламбус» с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 27 очками — на седьмой строчке Запада.

«Коламбус» — «Сан-Хосе» 6:4

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 1:7

По три очка набрали Росс Колтон (0+3), Райан Макдона (1+2), Кори Перри (2+1) и Виктор Хедман (0+3). Защитник «Флайерз» Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-2».

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 1:7 (0:2, 0:3, 1:2) Голы: Макдона — 2 (Стэмкос, Жозеф), 8:24 — 0:1. Перри — 4 (Макдона, Белльмар), 9:24 — 0:2. Рэддиш — 2 (Хедман, Колтон), 22:56 — 0:3. Катчук — 1 (Колтон, Хедман), 26:47 — 0:4. Жозеф — 4 (мен.), 28:34 — 0:5. Марун — 5 (Перри, Хедман), 45:29 — 0:6. Аткинсон — 8 (бол., Жиру, Яндл), 47:04 — 1:6. Перри — 5 (бол., Макдона, Колтон), 54:15 — 1:7Вратари: Харт (Джонс, 28:34) — ЭллиоттШтраф: 8-10Броски: 39 (14+10+15) — 27 (9+9+9)

«Тампа» с 34 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 20 очками — на 12-й строчке.

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» 1:7

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго» 2:3 Б

«Айлендерс» по буллитам уступили «Чикаго» и продлили серию поражений до 11 матчей. Победный буллит реализовал Патрик Кейн.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Чикаго» — 2:3 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Хагель — 8 (бол., Дебринкэт, С. Джонс), 6:49 — 0:1. Пажо — 2 (бол., Ахо, Барзал), 28:03 — 1:1. Строум — 2, 45:59 — 1:2. Добсон — 1 (Барзал, Бэйли), 59:56 — 2:2Победный буллит: КейнВратари: Варламов — ФлериШтраф: 4-8Броски: 24 (8+7+9+0) — 26 (10+4+10+2)

«Айлендерс» с 15 очками они занимают 14-е место в Восточной конференции, «Чикаго» с 20 очками — на 14-й строчке Запада.

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Чикаго» 2:3 Б

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 1:5

У победителей дубль сделал Адриан Кемпе, по разу отличились Расмус Купари, Дрю Даути и Тревор Мур. Лучший снайпер и бомбардир сезона Леон Драйзайтль очков не набрал. Также остался без очков занимающий второе место в списке бомбардиров Коннор Макдэвид.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 1:5 (0:1, 1:1, 0:3) Голы: Купари — 3 (Мур), 2:01 — 0:1. Кемпе — 9 (Браун, Даути), 21:42 — 0:2. Нерс — 1 (мен., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 30:04 — 1:2. Кемпе — 10 (бол., Калиев, Даути), 54:38 — 1:3. Даути — 2 (бол., Копитар, Арвидссон), 56:03 — 1:4. Мур — 2 (бол., Андерссон, Дурзи), 56:57 — 1:5Вратари: Коскинен — КуикШтраф: 19-6Броски: 22 (6+12+4) — 40 (13+13+14)

«Лос-Анджелес» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 32 очками — на третьей строчке.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 1:5

«Виннипег» — «Торонто» 6:3

В составе победителей одну из шайб провел Евгений Свечников.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Торонто» — 6:3 (1:1, 4:2, 1:0) Голы: Дюбуа — 12 (бол., Уилер, Шайфли), 4:05 — 1:0. Бантинг — 7 (бол., Энгвалль, Ритчи), 16:08 — 1:1. Копп — 7 (Пионк, Шмидт), 21:51 — 2:1. Свечников — 2 (Тонинато, Харкинс), 24:54 — 3:1. Коннор — 15 (бол., Дюбуа, Уилер), 27:38 — 4:1. Элерс — 9 (Копп, Шмидт), 30:45 — 5:1. Мэттьюс — 15 (бол., Таварес, Нюландер), 34:20 — 5:2. Каше — 5 (Сандин, Холл), 35:46 — 5:3. Шайфли — 6 (бол., Коннор, Пионк), 48:14 — 6:3Вратари: Хеллибак — УоллШтраф: 21-31Броски: 41 (13+12+16) — 35 (12+11+12)

«Виннипег» с 28 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Торонто» с 36 очками — на третьей строчке Запада.

«Виннипег» — «Торонто» 6:3

«Вегас» — «Калгари» 3:2