«Сочи» в овертайме обыграл минское «Динамо»

Минскоепотерпело гостевую победу от(3:4 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Василий Глотов, еще по шайбе забросили Дмитрий Колготин и Джей Си Липон, принесший «барсам» победу в овертайме.

За минчан отличились Тайлер Граовац, Лукас Бенгтссон и Маттиас Теденбю.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Динамо» (Минск) — 4:3 ОТ (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) Голы: Граовац — 8 (Алистров, Альмквист), 1:06 — 0:1. Глотов — 9 (бол., Феоктистов, Мищенко), 5:03 — 1:1. Колготин — 3 (мен., Николаев, Александров), 9:51 — 2:1. Бенгтссон — 4 (бол., Варфоломеев, Теденбю), 10:59 — 2:2. Теденбю — 12 (Мосалев), 28:59 — 2:3. Глотов — 10 (Мищенко), 39:50 — 3:3. Лайпон — 3 (Жабреев, Якс), 62:58 — 4:3Вратари: Третьяк — РыбарБроски: 27 (10+12+3+2) — 30 (8+13+7+2)Штраф: 10 — 6

«Сочи» набрал 34 очков и занимает десятое место турнирной таблицы Западной конференции, клуб из Минска остался на седьмой строчке с 41 очком.