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    «Автомобилист» одержал победу над «Спартаком»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Автомобилист
    Екатеринбургский «Автомобилист» на домашней арене переиграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

    В составе победителей отличились Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер (60). У гостей шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (37).

    КХЛ Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Жукенов — 2 (Шумаков, Да Коста), 20:55 — 1:0. Белоусов — 8, 30:21 — 2:0. Кугрышев — 3 (Хохлачев), 36:41 — 2:1. Спунер — 10 (п.в., Принс), 59:29 — 3:1Вратари: Шикин — Красиков (59:02 — 59:29)Штраф: 6-6Броски: 27 (12+10+5) — 27 (8+6+13)

    «Автомобилист» набрал 35 очков в 35 матчах и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. «Спартак» с 39 баллами в 36 играх занимает седьмую строчку Запада.

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