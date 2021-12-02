«Автомобилист» одержал победу над «Спартаком»

«Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»
Встреча завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).
В составе победителей отличились Дмитрий Жукенов (21-я минута), Георгий Белоусов (31) и Райан Спунер (60). У гостей шайбу забросил Дмитрий Кугрышев (37).
КХЛ Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Жукенов — 2 (Шумаков, Да Коста), 20:55 — 1:0. Белоусов — 8, 30:21 — 2:0. Кугрышев — 3 (Хохлачев), 36:41 — 2:1. Спунер — 10 (п.в., Принс), 59:29 — 3:1Вратари: Шикин — Красиков (59:02 — 59:29)Штраф: 6-6Броски: 27 (12+10+5) — 27 (8+6+13)
«Автомобилист» набрал 35 очков в 35 матчах и поднялся на седьмое место в Восточной конференции. «Спартак» с 39 баллами в 36 играх занимает седьмую строчку Запада.