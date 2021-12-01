Брагин: Очень важно было выиграть сегодня перед своими болельщиками

Главный тренер СКАподелился впечатлениями после матча с минским(2:1).

Армейцы прервали серию из пяти домашних поражений.

«Очень важно было выиграть сегодня перед своими болельщиками, огромное им спасибо за поддержку. В прошлом матче здорово поддерживали и сегодня тоже. Самое важное, что выиграли.

Одинаково играем и дома, и в гостях — более агрессивно. Очень рады за Николаева, он долго ждал своего шанса, здорово работает, молодец.

Почему в конце перешли на две пары защитников? Хотели выиграть. Выпустили более надежных. Солянников неплох.

Сложно сказать по Фантенбергу, выбыл на неделю минимум. По Ожиганову и Токранову тоже сложно, неопределенность по срокам.

Кемппаинен получил рассечение во втором периоде, из-за этого не играл. Зашили, и он вышел. В три тройки из-за этого играли», — сказал Брагин «Чемпионату».