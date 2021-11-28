«Спартак» выиграл у «Динамо»

разгромилсо счетом 4:1 в матче регулярного сезона КХЛ.

В составе победителей гол и передачу на свой счет записал Александр Хохлачев. Также по шайбе забросили Иван Дроздов, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Спартак» (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0) Голы: Хохлачев — 12 (Хед, Ержабек), 0:58 — 1:0. Дроздов — 6 (Авцин), 2:27 — 2:0. Широков — 9 (бол., Вишневский, Хохлачев), 4:36 — 3:0. Галиев — 18 (Линдберг), 27:40 — 3:1. Петтерссон — 11 (Цыплаков), 52:04 — 4:1Вратари: Красиков — Еременко (Бочаров, 4:36)Штраф: 10 — 8Броски: 26 (7+13+6) — 35 (10+13+12)

«Динамо» занимает 2 место в Западной конференции с 44 очками. «Спартак» на 7 позиции с 38 баллами.