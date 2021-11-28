ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Химки» — «Краснодар»Самая боевая ничья. «Химки» и «Краснодар» устроили перестрелку под снегопадом
  • 16:22
    • Матч «Бернли» — «Тоттенхэм» перенесен из-за непогоды
  • 15:43
    • «Рубин» и «Динамо» объявили стартовые составы
  • 17:01
    • ПСЖ на выезде одолел «Сент-Этьен»
  • 16:02
    • «Нижний Новгород» и «Крылья Советов» голов не забили
  • 09:25
    • «Финикс» выиграл у «Бруклина» и продлил победную серию до 16 матчей
    Все новости спорта

    «Спартак» выиграл у «Динамо»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Спартак
    «Спартак» разгромил «Динамо» со счетом 4:1 в матче регулярного сезона КХЛ.

    Игроки «Спартака»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Спартака»

    В составе победителей гол и передачу на свой счет записал Александр Хохлачев. Также по шайбе забросили Иван Дроздов, Сергей Широков и Эмиль Петтерссон.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Динамо М» (Москва) — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)
    Голы: Хохлачев — 12 (Хед, Ержабек), 0:58 — 1:0. Дроздов — 6 (Авцин), 2:27 — 2:0. Широков — 9 (бол., Вишневский, Хохлачев), 4:36 — 3:0. Галиев — 18 (Линдберг), 27:40 — 3:1. Петтерссон — 11 (Цыплаков), 52:04 — 4:1Вратари: Красиков — Еременко (Бочаров, 4:36)Штраф: 10 — 8Броски: 26 (7+13+6) — 35 (10+13+12)

    «Динамо» занимает 2 место в Западной конференции с 44 очками. «Спартак» на 7 позиции с 38 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» выиграет у ЦСКА с крупным счетом?
  • ЦСКА — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.32
    •
  • «Челси» выиграет у «МЮ» с крупным счетом?
  • «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • «Ман Сити» снова не сможет выиграть у «Вест Хэма»?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 19:30
    •  3.32
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Уфа — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Калгари — Питтсбург
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие