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    Тренер рижского «Динамо»: Жаль, что не реализовали свои шансы в матче с «Ак Барсом»

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    Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо» Валерий Кулибаба прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:3).

    Валерий Кулибаба
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    Валерий Кулибаба

    «Не смогли несколько раз вывести шайбу из зоны в первом периоде и из-за этого пропустили три гола.

    Но, начиная с концовки первого периода, мы играли в свою игру, навязывали ее сопернику.
    Жаль, что не реализовали свои шансы и забросили всего одну шайбу.

    Я благодарен ребятам за самоотдачу и самоотверженность», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

    Рижское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах.

    «Ак Барс» в Восточной конференции находится на четвертом месте, имея на счету 40 очков в 30 играх.

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