Тренер рижского «Динамо»: Жаль, что не реализовали свои шансы в матче с «Ак Барсом»

Исполняющий обязанности главного тренера рижского «Динамо»прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с(1:3).

«Не смогли несколько раз вывести шайбу из зоны в первом периоде и из-за этого пропустили три гола.

Но, начиная с концовки первого периода, мы играли в свою игру, навязывали ее сопернику.

Жаль, что не реализовали свои шансы и забросили всего одну шайбу.

Я благодарен ребятам за самоотдачу и самоотверженность», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Рижское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 28 матчах.

«Ак Барс» в Восточной конференции находится на четвертом месте, имея на счету 40 очков в 30 играх.