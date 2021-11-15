«Металлург» потерпел третье поражение подряд

Хоккеисты «Трактора» Фото: ХК «Трактор»
Встреча, которая прошла в Челябинске, завершилась со счетом 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
У победителей отличились Лукаш Седлак (31 минута), Никита Тертышный (33) и Владимир Ткачев (61), отличившийся на первой минуте овертайма.
В составе «Магнитки» голы на свой счет записали Андрей Чибисов (19) и Брендан Лайпсик (50).
Для магнитогорской команды это поражение стало третьим подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 ОТ (0:1, 2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Чибисов — 11 (Карри), 18:51 — 0:1. Седлак — 14 (Бэйлен, Тертышный), 30:20 — 1:1. Тертышный — 16 (Бэйлен), 32:12 — 2:1. Лайпсик — 10 (Голдобин), 50:00 — 2:2. Ткачев — 5 (бол., Бэйлен, Седлак), 60:34 — 3:2Вратари: Вилл — КошечкинШтраф: 4 — 6Броски: 48 (19+15+13+1) — 31 (9+11+11+0)
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» занимает первое место (47 очков), а «Трактор» — второе (46 очков).