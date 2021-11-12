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    Зубов будет руководить Россией в игре Кубка Карьяла со Швецией

    Хоккей Сборная России Сборная Швеции Кубок Карьяла Евротур
    Тренер Сергей Зубов будет руководить сборной России по хоккею в игре 2-го тура Кубка Карьяла с командой Швецией.

    Сергей Зубов
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    Сергей Зубов

    Исполняющий обязанности главного тренера национальной команды Олег Браташ покинул расположение сборной по семейным обстоятельствам.

    «К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома.

    Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Александрович Зубов.

    Зубов будет осуществлять общее управление игрой, нападающими и большинством. Александр Титов будет отвечать за защитников, тренер Юрий Жданов будет отвечать за контроль смен.

    Команда продолжает подготовку в штатном режиме к матчам против сборных Швеции и Чехии», — приводит слова Браташа «РИА Новости Спорт».

    В воскресенье, 13 ноября, в рамках Кубка Карьяла Россия сыграет со Швецией. Матч начнётся в 15:00 мск.

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