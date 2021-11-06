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    «Спартак» в овертайме уступил минскому «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Минск Спартак Прогнозы на КХЛ
    Минское «Динамо» на выезде обыграло московский «Спартак» (4:3 ОТ) в овертайме матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    В составе победителей в основное время отличились Владимир Алистров, Мальте Стремвалл и Дмитрий Буйницкий. В овертайме победную шайбу забросил Маттиас Теденби.

    В составе красно-белых дубль сделал нападающий Джейк Виртанен, еще одна шайба на счету Николая Чебыкина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
    Голы: Алистров — 7 (Дерябин, Пышкайло), 1:54 — 0:1. Виртанен — 7 (Цыплаков, Петтерссон), 17:03 — 1:1. Стремвалль — 10 (Пышкайло), 23:58 — 1:2. Чебыкин — 7 (Швырев, Евенко), 24:36 — 2:2. Буйницкий — 3 (Стремвалль, Бек), 37:43 — 2:3. Виртанен — 8 (Петтерссон, Лехтеря), 45:35 — 3:3. Теденбю — 9 (Бек, Альмквист), 60:24 — 3:4Вратари: Данск — Рыбар (37:32 — 37:43)Броски: 43 (11+16+16+0) — 27 (10+11+5+1)Штраф: 2 — 8

    Белорусский клуб прервал серию из трех поражений подряд и занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, «Спартак» идет на 8-й строчке.

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