«Спартак» в овертайме уступил минскому «Динамо»

«Спартак» Фото: globallookpress.com
В составе победителей в основное время отличились Владимир Алистров, Мальте Стремвалл и Дмитрий Буйницкий. В овертайме победную шайбу забросил Маттиас Теденби.
В составе красно-белых дубль сделал нападающий Джейк Виртанен, еще одна шайба на счету Николая Чебыкина.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)
Голы: Алистров — 7 (Дерябин, Пышкайло), 1:54 — 0:1. Виртанен — 7 (Цыплаков, Петтерссон), 17:03 — 1:1. Стремвалль — 10 (Пышкайло), 23:58 — 1:2. Чебыкин — 7 (Швырев, Евенко), 24:36 — 2:2. Буйницкий — 3 (Стремвалль, Бек), 37:43 — 2:3. Виртанен — 8 (Петтерссон, Лехтеря), 45:35 — 3:3. Теденбю — 9 (Бек, Альмквист), 60:24 — 3:4Вратари: Данск — Рыбар (37:32 — 37:43)Броски: 43 (11+16+16+0) — 27 (10+11+5+1)Штраф: 2 — 8
Белорусский клуб прервал серию из трех поражений подряд и занимает 6-е место в таблице Западной конференции КХЛ, «Спартак» идет на 8-й строчке.