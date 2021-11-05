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    «Сочи» всухую разгромил рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Сочи Прогнозы на КХЛ
    В домашнем матче КХЛ «Сочи» в Риге обыграл «Динамо» со счетом 3:0.

    «Динамо» Рига — «Сочи»
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    «Динамо» Рига — «Сочи»

    По шайбе в составе гостей забросили Никита Зоркин, Кирилл Петьков и Мартин Бакош.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
    Голы: Зоркин — 1 (Мельниченко), 4:41 — 0:1. Петьков — 1 (Гараев, Николаев), 27:12 — 0:2. Бакош — 3 (Лайпон, Мельниченко), 27:23 — 0:3Вратари: Маттссон — ТретьякШтраф: 28 — 8Броски: 24 (5+12+7) — 30 (9+16+5)

    «Сочи» набрал 22 очка и вышел на 11 место в Западной конференции. «Динамо» с 23 баллами занимает 10 место.

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