«Сочи» всухую разгромил рижское «Динамо»

«Динамо» Рига — «Сочи» Фото: globallookpress.com
По шайбе в составе гостей забросили Никита Зоркин, Кирилл Петьков и Мартин Бакош.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Сочи» (Сочи) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы: Зоркин — 1 (Мельниченко), 4:41 — 0:1. Петьков — 1 (Гараев, Николаев), 27:12 — 0:2. Бакош — 3 (Лайпон, Мельниченко), 27:23 — 0:3Вратари: Маттссон — ТретьякШтраф: 28 — 8Броски: 24 (5+12+7) — 30 (9+16+5)
«Сочи» набрал 22 очка и вышел на 11 место в Западной конференции. «Динамо» с 23 баллами занимает 10 место.