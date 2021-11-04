НХЛ. Девятая подряд победа «Каролины», «Лос-Анджелес» одолел «Сент-Луис»

«Чикаго» — «Каролина» 3:4

«Каролина» выиграла у «Чикаго» со счетом 4:3, продлив тем самым свою серию побед на старте турнира до девяти игр подряд. Российский нападающий «ураганов» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Каролина» — 3:4 (1:1, 2:1, 0:2) Голы: Дебринкэт — 5 (Кейн, С. Джонс), 1:35 — 1:0. Степан — 2 (Деанджело, Свечников), 6:25 — 1:1. Кейн — 5 (Стиллман, Энтвистл), 22:49 — 2:1. Дебринкэт — 6 (Курашев, Хардман), 28:24 — 3:1. Джарвис — 1 (Степан), 32:50 — 3:2. Фаст — 4 (Свечников, Слэвин), 40:17 — 3:3. Нечас — 2 (Ахо, Бир), 43:26 — 3:4Вратари: Флери (57:14) — АндерсенШтраф: 4-10Броски: 30 (6+12+12) — 32 (12+13+7)

«Чикаго» — «Каролина» 3:4

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» 5:2

«Эдмонтон» переиграл «Нэшвилл» — 5:2. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин очков не набрал. «Ойлерз» одержали третью победу подряд.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Нэшвилл» — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) Голы: Драйзайтль — 8 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 6:43 — 1:0. Дюшен — 4 (Канин, Йоси), 6:54 — 1:1. Ямамото — 2 (Хаймэн, Нюджент-Хопкинс), 21:27 — 2:1. Драйзайтль — 9 (Макдэвид), 43:41 — 3:1. Шор — 1 (Фогеле, Бэрри), 44:59 — 4:1. Джохансен — 4 (бол., Дюшен, Йоси), 55:59 — 4:2. Пулюярви — 3 (п.в., Драйзайтль, Бушар), 56:50 — 5:2Вратари: Коскинен — Ингрэм (56:25 — 56:50)Штраф: 8-4Броски: 30 (10+9+11) — 32 (8+9+15)

«Эдмонтон» — «Нэшвилл» 5:2

«Колорадо» — «Коламбус» 4:5 ОТ

«Колорадо» уступил в овертайме на своем льду «Коламбусу» со счетом 4:5. Автором победной шайбы стал Джейк Бин, оформивший в этой игре дубль. Еще один дубль на счету Коула Силлинджера. Российские игроки «Блю Джекетс» Егор Чинахов и Владислав Гавриков очков не набрали. У «Эвеланш» дубль оформил Боуэн Байрэм.

«Колорадо» — «Коламбус» 4:5 ОТ

«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» 3:2 Б

«Лос-Анджелес» по буллитам обыграл «Сент-Луис» — 3:2 Б. Автором победного броска стал Артур Калиев, который также отличился голом в основное время.

НХЛ Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Сент-Луис» — 3:2 Б (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Шенн — 3 (бол., Тарасенко, Крюг), 26:48 — 0:1. Калиев — 2 (Клэйг, Эдлер), 46:16 — 1:1. Кемпе — 2 (Иафалло, Дано), 52:15 — 2:1. Крюг — 2 (мен., Кайру, Тарасенко), 59:51 — 2:2Победный буллит: КалиевВратари: Куик — Биннингтон (59:32 — 59:51)Штраф: 4-10Броски: 35 (6+10+11+8) — 35 (10+13+12+0)

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами, а также не реализовал послематчевый буллит.