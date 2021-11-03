«Куньлунь» на выезде победил «Сочи»

«Куньлунь Ред Стар» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Тайлер Вонг, Спенсер Фу и Райан Спроул. Единственную шайбу сочинцев забросил Амир Гараев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Голы: Вонг — 8 (С. Фу, Йип), 7:39 — 0:1. Гараев — 8 (Николаев, Петьков), 25:57 — 1:1. С. Фу — 8 (Там), 27:22 — 1:2. Спроул — 2 (п.в., Вонг, С. Фу), 59:03 — 1:3Вратари: Хелльберг (58:25 — 59:03) — СмитБроски: 41 (15+21+5) — 21 (8+8+5)Штраф: 6 — 4
Китайский клуб набрал 16 очков и занимает 11-е место на Востоке. У сочинцев 20 очков и 12-е место на Западе..Stat1Match «Сочи» — «Куньлунь» (Пекин) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)