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    «Авангард» в овертайме уступил «Нефтехимику»

    Хоккей КХЛ Авангард Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал домашнюю победу над омским «Авангардом» (2:1 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    Счет в матче гости открыли лишь на 52-й минуте — отличился словацкий форвард Петер Цегларик.

    Спустя минуту Евгений Митякин сравнял счет и перевел игру в овертайм, где Дэн Секстон принес победу хозяевам.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Авангард» (Омск) — 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)
    Голы: Цегларик — 11 (Чистяков, Жарков), 51:34 — 0:1. Митякин — 4 (Клок, Хайруллин), 52:20 — 1:1. Секстон — 3 (Сидоров, Клок), 61:36 — 2:1Вратари: Судницин — ГрубецБроски: 29 (9+11+8+1) — 22 (6+5+10+1)Штраф: 2 — 0

    «Нефтехимик» набрал 23 очка в 25 матчах и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Авангард» идет на 6-й позиции Востока: 27 очков после 24 игр.

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