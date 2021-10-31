«Айлендерс» в серии буллитов уступили «Нэшвиллу»

В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛобыграли в серии буллитов— 3:2 ПБ.

В составе победителей дубль оформил Таннер Жанно. Победный буллит исполнил Филип Форсберг.

За гостей отличились Антони Бовиллье и Оливера Вальстрема.

Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 13 минут 4 секунды и закончил встречу с показателем полезности «+2».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) Голы: Бовилье — 3 (бол., Бэйли, Барзал), 14:46 — 0:1. Жанно — 3 (Фаббро, Сиссонс), 26:54 — 1:1. Вальстрем — 4 (бол., Нельсон, Пулок), 32:04 — 1:2. Жанно — 4 (Беннинг, Сиссонс), 51:48 — 2:2Победный буллит: ФорсбергБроски: 23 (11+5+4+3) — 36 (11+15+9+1)Вратари: Сарос — СорокинШтраф: 12 — 10

«Нэшвилл» одержал третью победу подряд и с восемью очками идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. У «Айлендерс» — восемь очков и 11-я позиция на Востоке.