ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду и Эдинсон КаваниВ бой идут одни старики. Роналду и Кавани спасли Сульшера от увольнения
  • 23:58
    • «Баселона» не справилась с «Алавесом» в первом матче без Кумана
  • 21:23
    • Голы Роналду и Кавани помогли «МЮ» разгромить «Тоттенхэм»
  • 20:57
    • «Краснодар» на своем поле уступил «Крыльям Советов»
  • 20:57
    • «Локомотив» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» благодаря автоголу
  • 19:13
    • Дубль Риса Джеймса помог «Челси» разгромить «Ньюкасл»
    Все новости спорта

    «Айлендерс» в серии буллитов уступили «Нэшвиллу»

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Нэшвилл Предаторз Прогнозы на НХЛ
    В домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторс» обыграли в серии буллитов «Нью-Йорк Айлендерс» — 3:2 ПБ.

    «Нэшвилл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Нэшвилл»

    В составе победителей дубль оформил Таннер Жанно. Победный буллит исполнил Филип Форсберг.

    За гостей отличились Антони Бовиллье и Оливера Вальстрема.

    Российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин провел на льду 13 минут 4 секунды и закончил встречу с показателем полезности «+2».

    Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 21 бросок из 23.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нэшвилл» — «Айлендерс» — 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Бовилье — 3 (бол., Бэйли, Барзал), 14:46 — 0:1. Жанно — 3 (Фаббро, Сиссонс), 26:54 — 1:1. Вальстрем — 4 (бол., Нельсон, Пулок), 32:04 — 1:2. Жанно — 4 (Беннинг, Сиссонс), 51:48 — 2:2Победный буллит: ФорсбергБроски: 23 (11+5+4+3) — 36 (11+15+9+1)Вратари: Сарос — СорокинШтраф: 12 — 10

    «Нэшвилл» одержал третью победу подряд и с восемью очками идет седьмым в турнирной таблице Западной конференции. У «Айлендерс» — восемь очков и 11-я позиция на Востоке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Рома» остановить «Милан»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.22
    •
  • «Арсенал» снова не проиграет на своем поле?
  • «Арсенал» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Приблизится ли «Интер» к лидерам Серии А?
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.24
  • Экспресс дня 31 октября
  • Сегодня в 20:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Арсенал — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.59
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Салернитана — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Сиэтл — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:10
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие