«Каролина» дома обыграла «Аризону»

Игроки «Каролины» Фото: globallookpress.com
Хозяева выиграли благодаря точным броскам Мартина Нечаса и Бретта Песке. Одну шайбу у гостей забросил Кристиан Фишер.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Фишер — 2 (Крауз, Гостисбеер), 5:44 — 0:1. Нечас — 1 (Деанджело, Мартинук), 36:57 — 1:1. Пеши — 1 (бол., Нечас, Джарвис), 57:33 — 2:1Вратари: Андерсен — Веймелка (58:25)Штраф: 8 — 12Броски: 39 (13+14+12) — 23 (8+12+3)
«Каролина» набрала 16 очков и занимает второе место в Восточной конференции. У «Аризоны» одно очко и 16 место на Западе.