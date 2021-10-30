«Барыс» всухую обыграл «Амур»

В матче регулярного сезона КХЛна выезде обыгралсо счетом 1:0.

В составе гостей отметился Кирилл Савицкий. Он вывел «Барыс» вперед во втором периоде.

У вратаря казахской команды Йони Ортио третий шатаут в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) Гол: Савицкий — 2 (Шалапов, Шестаков), 32:36 — 0:1Вратари: Аликин (59:15) — ОртиоШтраф: 4 — 4Броски: 33 (12+12+9) — 36 (17+10+9)

«Барыс» поднялся в зону плей-офф Восточной конференции и занимает 7 место. «Амур» занимает 10 строчку.