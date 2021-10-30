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    «Барыс» всухую обыграл «Амур»

    Хоккей КХЛ Амур Барыс Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного сезона КХЛ «Барыс» на выезде обыграл «Амур» со счетом 1:0.

    Йони Ортио
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    Йони Ортио

    В составе гостей отметился Кирилл Савицкий. Он вывел «Барыс» вперед во втором периоде.

    У вратаря казахской команды Йони Ортио третий шатаут в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
    Гол: Савицкий — 2 (Шалапов, Шестаков), 32:36 — 0:1Вратари: Аликин (59:15) — ОртиоШтраф: 4 — 4Броски: 33 (12+12+9) — 36 (17+10+9)

    «Барыс» поднялся в зону плей-офф Восточной конференции и занимает 7 место. «Амур» занимает 10 строчку.

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