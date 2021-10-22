«Северсталь» — «Динамо» Рига: счет матча 2:0, обзор голов

Хоккеисты «Северстали» Фото: ХК «Северсталь»
Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).
По шайбе забросили Йоонас Няттинен (34 минута) и Даниил Вовченко (56).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Няттинен — 5 (бол., Хохлов, Кодола), 33:53 — 1:0. Вовченко — 4 (бол., Стенквист, Пресс), 55:26 — 2:0Нереализованный буллит: Червены (Динамо), 54:00 (Вратарь)Вратари: Шостак — Маттссон (59:54)Штраф: 8 — 10Броски: 31 (6+13+12) — 25 (8+4+13)
В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает восьмое место (22 очка), а рижское «Динамо» — десятое (20 очков).