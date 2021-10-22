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    «Северсталь» выиграла у рижского «Динамо»

    «Северсталь» — «Динамо» Рига: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей КХЛ Северсталь Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    «Северсталь» одержала победу над рижским «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Череповце, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

    По шайбе забросили Йоонас Няттинен (34 минута) и Даниил Вовченко (56).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Няттинен — 5 (бол., Хохлов, Кодола), 33:53 — 1:0. Вовченко — 4 (бол., Стенквист, Пресс), 55:26 — 2:0Нереализованный буллит: Червены (Динамо), 54:00 (Вратарь)Вратари: Шостак — Маттссон (59:54)Штраф: 8 — 10Броски: 31 (6+13+12) — 25 (8+4+13)

    В турнирной таблице Западной конференции «Северсталь» занимает восьмое место (22 очка), а рижское «Динамо» — десятое (20 очков).

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