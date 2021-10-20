Бучневич дисквалифицирован на два матча, из его зарплаты вычтут 140 тысяч долларов

Нападающий «Сент-Луиса»дисквалифицирован на два матча регулярного чемпионата НХЛ.

Бучневич наказан за удар головой форварда «Аризоны» Лоусона Крауза, сообщается на официальном сайте лиги.

Российский хоккеист после инцидента был удален до конца матча.

Кроме того, из зарплаты Бучневича вычтут 141,5 тысячи долларов. Эта сумма будет направлена в фонд экстренной помощи игрокам.

Бучневич считается в НХЛ рецидивистом. Ранее в этом году он ударил клюшкой в лицо форварда «Вашингтона» Энтони Манту.

Напомним, Бучневич стал игроком «Сент-Луиса» перед началом текущего сезона. До этого россиянин выступал за «Рейнджерс».