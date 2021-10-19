Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»

Нападающий «Тампа-Бэй»в ближайшее время может перенести операцию.

Как сообщает Lightning Insider, это связано с травмой, которую российский хоккеист получил в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон».

После столкновения с соперником Кучеров покидал лед, держа руку у нижней части живота.

Главный тренер «Тампы» Джон Купер подтвердил, что 28-летний форвард точно пропустит ближайшие матчи.

«Его возвращение состоится точно не со дня на день», — отметил канадский специалист.

Напомним, в прошлом году Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре.