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    Кучерову может понадобиться операция после травмы, полученной в игре с «Вашингтоном»

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    Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в ближайшее время может перенести операцию.

    Никита Кучеров
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    Никита Кучеров

    Как сообщает Lightning Insider, это связано с травмой, которую российский хоккеист получил в недавнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон».

    После столкновения с соперником Кучеров покидал лед, держа руку у нижней части живота.

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    • Главный тренер «Тампы» Джон Купер подтвердил, что 28-летний форвард точно пропустит ближайшие матчи.

    «Его возвращение состоится точно не со дня на день», — отметил канадский специалист.

    Напомним, в прошлом году Кучеров полностью пропустил регулярный чемпионат НХЛ из-за операции на бедре.

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