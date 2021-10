В НХЛ выбрали звезд недели

В НХЛ подвели итоги прошедшей игровой недели и назвали тройку лучших игроков.

Первую звезду получил форвард «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, забросивший 4 шайбы и отдавший 3 результативные передачи.

Вторую звезду отдали Александру Овечкину, представляющего «Вашингтон Кэпиталз». Он оформил 3 шайбы и 2 ассиста.

Третье место занял капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос. На его счету 3 шайбы и 4 передачи.

Anze Kopitar (@LAKings), Alex Ovechkin (@Capitals) and Steven Stamkos (@TBLightning) have been named the NHL’s “Three Stars” for the week ending Oct. 17.#NHLStats: https://t.co/vcgYYIVFLU pic.twitter.com/3k9IriOdzj