Ассист Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой»

Фрагмент матча Фото: nhl.com
В составе победителей дубль оформил Крис Терни, еще одну шайбу забросил Ник Пол. Коннор Браун оформил ассистентский хет-трик. Российский защитник канадского клуба Артем Зуб сделал голевую передачу.
У «Старз» шайбы забросили Михаэль Раффль, которому ассистировал Александр Радулов, и Джо Павелски. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска.
НХЛ Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Даллас» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
Голы: Раффль — 1 (Радулов, Факса), 4:34 — 0:1. Пол — 1 (К. Браун, Зуб), 5:24 — 1:1. Тирни — 2 (бол., Пинто, К. Браун), 29:20 — 2:1. Тирни — 3 (бол., Сэнфорд, К. Браун), 39:00 — 3:1. Павелски — 1 (Факса, Секера), 54:17 — 3:2Вратари: Густавссон — Худобин (58:45)Штраф: 9-11Броски: 27 (10+12+5) — 34 (4+17+13)
«Оттава» в трех матчах набрала четыре очка, у «Далласа» два очка в трех играх.
«Оттава» — «Даллас» 3:2