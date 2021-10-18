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    Ассист Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче с «Оттавой»

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    «Оттава» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 3:2.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    В составе победителей дубль оформил Крис Терни, еще одну шайбу забросил Ник Пол. Коннор Браун оформил ассистентский хет-трик. Российский защитник канадского клуба Артем Зуб сделал голевую передачу.

    У «Старз» шайбы забросили Михаэль Раффль, которому ассистировал Александр Радулов, и Джо Павелски. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Оттава» — «Даллас» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)
    Голы: Раффль — 1 (Радулов, Факса), 4:34 — 0:1. Пол — 1 (К. Браун, Зуб), 5:24 — 1:1. Тирни — 2 (бол., Пинто, К. Браун), 29:20 — 2:1. Тирни — 3 (бол., Сэнфорд, К. Браун), 39:00 — 3:1. Павелски — 1 (Факса, Секера), 54:17 — 3:2Вратари: Густавссон — Худобин (58:45)Штраф: 9-11Броски: 27 (10+12+5) — 34 (4+17+13)

    «Оттава» в трех матчах набрала четыре очка, у «Далласа» два очка в трех играх.

    «Оттава» — «Даллас» 3:2
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