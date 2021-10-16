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    «Северсталь» обыграла «Нефтехимик» в овертайме

    Хоккей КХЛ Северсталь Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» победила нижнекамский «Нефтехимик» (6:5 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    В составе победителей по дублю оформили Владислав Кодола (2 и 28) и Йоонас Няттинен (4 и 37), также по голу на счету Никиты Макеева (7) и Адама Лишки, принесшего победе своей команде в овертайме (63).

    За гостей отличились Марат Хайруллин, отправивший в ворота соперника две шайбы (21-я и 58-я минуты), Лукаш Клок (42), Роналд Кнот (51) и Евгений Митякин (58).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 6:5 ОТ (3:0, 2:1, 0:4, 1:0)
    Голы: Кодола — 4 (Рыков, Няттинен), 1:24 — 1:0. Няттинен — 3 (Кодола, Рыков), 3:27 — 2:0. Макеев — 1 (Гераськин, Гуслистов), 6:13 — 3:0. Хайруллин — 9 (Порядин, Туохимаа), 20:17 — 3:1. Кодола — 5 (бол., Хохлов, Няттинен), 27:28 — 4:1. Няттинен — 4 (бол., Пресс), 36:20 — 5:1. Клок — 3 (бол., Хафизов), 41:13 — 5:2. Кнот — 2 (Порядин, Хайруллин), 53:26 — 5:3. Митякин — 2 (Клок, Сидоров), 57:12 — 5:4. Хайруллин — 10 (Порядин, Чивилев), 57:42 — 5:5. Лишка — 2 (Тимашов), 62:05 — 6:5Вратари: Шугаев — Озолин (Туохимаа, 6:13)Броски: 29 (11+14+3+1) — 29 (10+6+13+0)Штраф: 12 — 18

    19 октября «Северсталь» на своем льду примет «Куньлунь», а «Нефтехимик» сыграет дома с «Амуром».

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