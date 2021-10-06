Шайба Михайлиса принесла «Барысу» победу над «Авангардом»

Казахстанскийодержал домашнюю победу над омским(1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Единственную шайбу за пять минут до финальной сирены забросил нападающий хозяев Никита Михайлис.

Валк ушёл в центр зоны, стянув на себя двух защитников, а далее скинул шайбу себе за спину на Михайлиса, который резким броском поразил цель.

КХЛ. Регулярный чемпионат Гол: Михайлис — 5, 54:14 — 1:0Вратари: Ортио — Грубец (58:40 — 58:48, 58:58)Броски: 15 (4+6+5) — 28 (11+9+8)Штраф: 31 — 8

Коллектив Юрия Михайлиса перервал трехматчевую серию поражений и набрал 12 очков, поднявшись на 7-е место в Восточной конференции. «Авангард» уступил в третьей игре кряду и с таким же количеством очков — шестой.

Команда из Нур-Султана 8 октября примет СКА, а омичи на следующий день встретятся со «Спартаком»..Stat1Match «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)