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    «Автомобилист» на домашнем льду переиграл «Йокерит»

    «Автомобилист» — «Йокерит»: счет матча 5:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Автомобилист Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» одержал победу над «Йокеритом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Екатеринбурге, завершилась со счетом 5:1 (3:0, 0:1, 2:0).

    У победителей отличились Георгий Белоусов (2 и 59 минуты), Никита Трямкин (18), Владимир Кузнецов (19) и Джесси Блэкер (43).

    Гости ответили точным броском Маркуса Хянникяйнена (36).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
    Голы: Белоусов — 3 (Блэкер, Да Коста), 1:30 — 1:0. Трямкин — 2 (Да Коста, Макеев), 17:44 — 2:0. Кузнецов — 1 (Галкин), 18:03 — 3:0. Хянникяйнен — 3 (Линдбом), 35:12 — 3:1. Блэкер — 3 (Мэйсек, Спунер), 42:26 — 4:1. Белоусов — 4, 58:04 — 5:1Вратари: Галкин — Ювонен (Линдбек, 18:03, 52:02 — 54:18)Штраф: 6 — 2Броски: 28 (12+8+8) — 31 (7+15+9)

    «Автомобилист» занимает пятое место в Восточной конференции (17 очков), «Йокерит» — второй на Западе (23 очка).

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