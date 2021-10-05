«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сочи»

Уфимскийодержал выездную победу над(3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе уфимской команды шайбы забросили Михаил Науменков, Степан Санников и Теему Хартикайнен.

Хартикайнен набрал 400 очков в КХЛ, став первым в истории финном, которому это удалось.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1) Голы: Науменков — 1 (Хартикайнен), 27:49 — 0:1. Санников — 1 (Лисовец, Алалыкин), 36:17 — 0:2. Хартикайнен — 5 (Гранлунд), 53:21 — 0:3Вратари: Третьяк (59:12) — МетсолаБроски: 14 (5+1+8) — 27 (8+12+7)Штраф: 10 — 6

Команда Томи Лямся набрала 22 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» потерпел шестое поражение подряд и 12-е в сезоне и занимает последнее место на «Западе».

8 октября «Салават» дома сыграет с лидером Западной конференции «Йокеритом», а «Сочи» в этот же день встретится с рижским «Динамо».