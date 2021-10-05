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    «Салават Юлаев» в гостях обыграл «Сочи»

    Хоккей КХЛ Сочи Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Уфимский «Салават Юлаев» одержал выездную победу над «Сочи» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе уфимской команды шайбы забросили Михаил Науменков, Степан Санников и Теему Хартикайнен.

    Хартикайнен набрал 400 очков в КХЛ, став первым в истории финном, которому это удалось.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
    Голы: Науменков — 1 (Хартикайнен), 27:49 — 0:1. Санников — 1 (Лисовец, Алалыкин), 36:17 — 0:2. Хартикайнен — 5 (Гранлунд), 53:21 — 0:3Вратари: Третьяк (59:12) — МетсолаБроски: 14 (5+1+8) — 27 (8+12+7)Штраф: 10 — 6

    Команда Томи Лямся набрала 22 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» потерпел шестое поражение подряд и 12-е в сезоне и занимает последнее место на «Западе».

    8 октября «Салават» дома сыграет с лидером Западной конференции «Йокеритом», а «Сочи» в этот же день встретится с рижским «Динамо».

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