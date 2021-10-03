СКА одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

Петербургскийдобился победы над нижнекамским(2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет открыл Кирилл Марченко, удачно реализовавший буллит на 38-й минуте. На последней минут форвард Данила Моисеев удвоил преимущество хозяев.

Голкипер СКА Ларс Юханссон отразил 27 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) Голы: Марченко — 8 (буллит), 37:34 — 1:0. Моисеев — 2 (п.в.), 59:43 — 2:0Вратари: Юханссон — Туохимаа (58:35 — 59:43)Броски: 28 (9+5+14) — 27 (7+10+10)Штраф: 6 — 6

Петербургский клуб набрал 19 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы идут седьмыми на «Востоке» (11 очков).

5 октября СКА сыграет дома с «Локомотивом», а «Нефтехимик» двумя днями позже на своем поле примет минское «Динамо».