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    СКА одержал домашнюю победу над «Нефтехимиком»

    Хоккей КХЛ СКА Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    Петербургский СКА добился победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (2:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    СКА
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    СКА

    Счет открыл Кирилл Марченко, удачно реализовавший буллит на 38-й минуте. На последней минут форвард Данила Моисеев удвоил преимущество хозяев.

    Голкипер СКА Ларс Юханссон отразил 27 бросков и оформил свой третий шатаут в сезоне.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
    Голы: Марченко — 8 (буллит), 37:34 — 1:0. Моисеев — 2 (п.в.), 59:43 — 2:0Вратари: Юханссон — Туохимаа (58:35 — 59:43)Броски: 28 (9+5+14) — 27 (7+10+10)Штраф: 6 — 6

    Петербургский клуб набрал 19 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Нижнекамцы идут седьмыми на «Востоке» (11 очков).

    5 октября СКА сыграет дома с «Локомотивом», а «Нефтехимик» двумя днями позже на своем поле примет минское «Динамо».

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