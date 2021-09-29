«Магнитка» одержала волевую победу над «Барысом»

Магнитогорскийодержал домашнюю победу над казахстанским(4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Никита Коростелев, Андрей Чибисов, Артем Земченок и Брендан Лайпсик.

За гостей шайбы забросили Кертис Волк, Мэтт Фрэттин и Коди Куник.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) Голы: Валк — 3 (Михайлис, Дитц), 5:02 — 0:1. Фрэттин — 2 (Каник, Мусоров), 23:14 — 0:2. Коростелев — 6 (бол., Майе, Карпов), 24:36 — 1:2. Каник — 1, 27:12 — 1:3. Чибисов — 6 (Карри, Земченок), 39:19 — 2:3. Земченок — 1 (Майе, Маклюков), 43:50 — 3:3. Лайпсик — 4 (Хультстрем, Майе), 50:08 — 4:3Вратари: Олкинуора — ОртиоБроски: 37 (15+12+10) — 26 (5+11+10)Штраф: 13 — 10

«Металлург» одержал вторую победу над «Барысом» в сезоне и с 20 очками поднялся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с 10 очками идет 8-м на Востоке.

В следующем матче «Металлург» дома примет «Автомобилист» 1 октября, а «Барыс» отравится в гости к московскому «Динамо».