«Барыс» победил «Автомобилист» в овертайме

В матче регулярного сезона КХЛобыгралсо счетом 5:4. Победная шайба была заброшена в овертайме.

В основное время у хозяев отметились Даррен Диц, Егор Петухов, Никита Михайлис и Джо Морроу. Данил Романцев, Джесси Блэкер, Георгий Белоусов и Алексей Макеев отличились в составе гостей.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:4 ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0) Голы: Дитц — 4 (бол., Валк, Лилья), 2:06 — 1:0. Романцев — 3 (Бочаров, Кормье), 4:23 — 1:1. Петухов — 1, 29:42 — 2:1. Блэкер — 1 (бол., Да Коста), 31:13 — 2:2. Белоусов — 2 (Макеев, Да Коста), 37:17 — 2:3. Михайлис — 4 (Валк, Асетов), 43:14 — 3:3. Морроу — 2 (бол., Валк), 46:40 — 4:3. Макеев — 3 (Белоусов, Щемеров), 50:39 — 4:4. Лилья — 4 (бол., Валк, Дитц), 64:37 — 5:4Вратари: Ортио — ГалкинШтраф: 8 — 14Броски: 43 (9+17+14+3) — 39 (15+13+7+4)

Победная шайба в дополнительное время записана на Якоба Лилью.

29 сентября «Барыс» сыграет с «Магниткой», «Автомобилист» — с «Салаватом Юлаевым».