Леонтьев: В концовке матча «Нефтехимику» не хватило хладнокровия и мастерства

Главный тренер «Нефтехимика»высказался после матча со(2:3 ОТ).

«Отыгрались с 0:2. Проявили характер. Парни — молодцы. Будь мы чуть точнее в завершении, то могли бы дожать в основное время.

В овертайме же пропустили за 30 секунд до сирены из какого-то полумомента, хотя ничего не предвещало и все катилось к буллитам.

Радует, что у парней есть характер и есть дух, но так случилось — в овертайме проиграли.

Сегодня в состав вернулись Дэн Секстон и Либор Гудачек. Дэн сегодня неплохо сыграл. Он отдал передачу, были моменты в большинстве. С Митякиным они здорово разыгрывали.

С Либором все посложнее… Будут какие-то выводы. Все узнаете в ближайшее время.

Чего не хватило в концовке матча? Хладнокровия и мастерства. Шансы были, но… Мы наигрываем большинство в тренировочном процессе. Уверен, что все придет», — сказал Леонтьев клубной пресс-службе.