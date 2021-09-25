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    Леонтьев: В концовке матча «Нефтехимику» не хватило хладнокровия и мастерства

    Хоккей Нефтехимик Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался после матча со «Спартаком» (2:3 ОТ).

    Олег Леонтьев
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    Олег Леонтьев

    «Отыгрались с 0:2. Проявили характер. Парни — молодцы. Будь мы чуть точнее в завершении, то могли бы дожать в основное время.

    В овертайме же пропустили за 30 секунд до сирены из какого-то полумомента, хотя ничего не предвещало и все катилось к буллитам.

    Радует, что у парней есть характер и есть дух, но так случилось — в овертайме проиграли.

    Сегодня в состав вернулись Дэн Секстон и Либор Гудачек. Дэн сегодня неплохо сыграл. Он отдал передачу, были моменты в большинстве. С Митякиным они здорово разыгрывали.

    С Либором все посложнее… Будут какие-то выводы. Все узнаете в ближайшее время.

    Чего не хватило в концовке матча? Хладнокровия и мастерства. Шансы были, но… Мы наигрываем большинство в тренировочном процессе. Уверен, что все придет», — сказал Леонтьев клубной пресс-службе.

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