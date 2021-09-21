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    Московское «Динамо» продлило победную серию до семи матчей

    «Динамо» Москва — «Динамо» Рига: счет матча 4:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Динамо Динамо Рига Прогнозы на КХЛ
    Московское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграло рижское «Динамо» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).

    Хоккеисты московского «Динамо»
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    В составе «бело-голубых» отличились Станислав Галиев (4 минута), Дмитрий Рашевский (46), Вадим Шипачев (52) и Иван Игумнов (55).

    У рижан точный бросок нанес Николай Елисеев (17).

    Для москвичей эта победа стала седьмой подряд с начала сезона.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
    Голы: Галиев — 6 (бол., Шипачев), 3:26 — 1:0. Елисеев — 4 (Пуарье), 16:03 — 1:1. Рашевский — 5, 45:46 — 2:1. Шипачев — 8 (бол., Клинкхаммер, Войнов), 51:43 — 3:1. Игумнов — 1 (Михайлов), 54:53 — 4:1Вратари: Бочаров — МаховскийШтраф: 6 — 20Броски: 33 (7+9+17) — 16 (5+8+3)

    В турнирной таблице Западной конференции московское «Динамо» занимает первое место (14 очков), а рижское «Динамо» — 11-е (6 очков).

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