«Динамо» Москва — «Динамо» Рига: счет матча 4:1, обзор голов

Хоккеисты московского «Динамо» Фото: ХК «Динамо»
В составе «бело-голубых» отличились Станислав Галиев (4 минута), Дмитрий Рашевский (46), Вадим Шипачев (52) и Иван Игумнов (55).
У рижан точный бросок нанес Николай Елисеев (17).
Для москвичей эта победа стала седьмой подряд с начала сезона.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Голы: Галиев — 6 (бол., Шипачев), 3:26 — 1:0. Елисеев — 4 (Пуарье), 16:03 — 1:1. Рашевский — 5, 45:46 — 2:1. Шипачев — 8 (бол., Клинкхаммер, Войнов), 51:43 — 3:1. Игумнов — 1 (Михайлов), 54:53 — 4:1Вратари: Бочаров — МаховскийШтраф: 6 — 20Броски: 33 (7+9+17) — 16 (5+8+3)
В турнирной таблице Западной конференции московское «Динамо» занимает первое место (14 очков), а рижское «Динамо» — 11-е (6 очков).