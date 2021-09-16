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    «Динамо» удержало выездную победу над «Сибирью»

    Хоккей КХЛ Динамо Сибирь Прогнозы на КХЛ
    Новосибирская «Сибирь» потерпела домашнее поражение от московского «Динамо» (4:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Динамо»
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    «Динамо»

    Дубль в составе победителей оформил Станислав Галиев (20-я и 38-я минуты), еще по разу оличились Вячеслав Войнов (21), Никита Чебыкин (26) и Олег Зайцев (44).

    Шайбы новосибирцев на счету Олега Ли (49), Александра Шарова (53), Никиты Сетдикова (57) и Дениса Бодрова (59).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Динамо М» (Москва) — 4:5 (0:1, 0:3, 4:1)
    Голы: Галиев — 4 (бол., Войнов), 19:21 — 0:1. Войнов — 1 (Шипачев), 20:17 — 0:2. Чебыкин — 6, 25:29 — 0:3. Галиев — 5 (бол., Войнов, Шипачев), 37:26 — 0:4. Зайцев — 2 (Новиков, Брызгалов), 43:48 — 0:5. Морозов — 1 (Мерфи), 48:50 — 1:5. Шаров — 1 (Шор), 52:33 — 2:5. Сетдиков — 1 (Комаров), 56:49 — 3:5. Бодров — 2 (Ли, Ефремов), 58:42 — 4:5Вратари: Сятери (Красоткин, 25:44, 59:00) — БочаровБроски: 39 (13+9+17) — 26 (6+15+5)Штраф: 14 — 16

    Отметим, что «Динамо» обновило клубный рекорд по лучшему старту в КХЛ, одержав шестую победу подряд. Команда добивалась пяти побед на старте в сезонах-2013/2014, 2016/2017.

    Команда Алексея Кудашова набрала 12 очков и возглавила турнирную таблицу Западной конференции. «Сибирь» с тремя поражениями кряду занимает 10-ю строчку на Востоке.

    21 сентября «Динамо» встретится с одноименным клубом из Риги, а «Сибирь» днем ранее примет «Куньлунь».

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