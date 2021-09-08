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    «Барыс» одержал первую победу в сезоне

    «Барыс» — «Амур»: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Амур Прогнозы на КХЛ
    «Барыс» нанес поражение «Амуру» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

    У победителей отличились Кертис Валк (2 минута), Алихан Асетов (6) и Аркадий Шестаков (23).

    Гости ответили точными бросками Глеба Зырянова (23) и Владимира Галузина (60).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
    Голы: Валк — 1 (Михайлис), 1:04 — 1:0. Асетов — 1 (Гурков), 5:01 — 2:0. Шестаков — 1 (мен., Савицкий), 22:40 — 3:0. Зырянов — 1 (бол.), 22:57 — 3:1. Галузин — 1, 59:04 — 3:2Вратари: Ортио — Бартошак (58:47 — 59:04, 59:25)Штраф: 12 — 12Броски: 29 (17+7+5) — 21 (1+9+11)

    Для «Барыса» это первая победа в сезоне при двух поражениях. «Амур» все свои четыре матча проиграл.

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