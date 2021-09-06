«Йокерит» в овертайме обыграл «Трактор»

В матче регулярного сезона КХЛдома обыгралблагодаря заброшенной шайбе в овертайме (5:4 ОТ).

Дубль в составе хозяев сделал Калле Коссила, который стал автором победной шайбы в дополнительное время.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Трактор» (Челябинск) — 5:4 ОТ (2:0, 1:1, 1:3, 1:0) Голы: Пакаринен — 2 (бол., Коссила, Хянникяйнен), 1:20 — 1:0. Пакаринен — 3 (бол., Турунен, Коссила), 16:14 — 2:0. Коссила — 1 (бол.), 27:37 — 3:0. Абрамов — 1 (Пилут), 38:02 — 3:1. Стась — 1 (Капустин), 43:09 — 3:2. Анттила — 1 (Фриман), 45:29 — 4:2. Гика — 1 (Седлак, Тертышный), 47:16 — 4:3. Пулккинен — 1 (Яруллин, Калинин), 49:00 — 4:4. Коссила — 2 (Турунен), 61:37 — 5:4Вратари: Линдбек (Ювонен, 49:39, Линдбек, 52:17) — ВиллШтраф: 8 — 8Броски: 30 (11+9+8+2) — 38 (9+15+13+1)

Для «Йокерита» это первая победа в новом сезоне. Ранее команда проиграла два раза подряд. Сейчас она занимает 10 место в таблице Западной конференции.

«Трактор» является шестой командой Востока с тремя очками на счету.