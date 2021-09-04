ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Слезы Месси подчеркнули несчастья «Барселоны»Топ-5 неудачников трансферной кампании
  • 20:17
    • Российские волейболисты обыграли нидерландцев на ЧЕ
  • 20:07
    • «Авангард» в серии буллитов одолел «Адмирал»
  • 19:56
    • СКА победил «Локомотив» в серии буллитов
  • 19:38
    • «Ак Барс» проиграл «Куньлуню», ведя в счете 3:0
  • 19:08
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
    Все новости спорта

    СКА победил «Локомотив» в серии буллитов

    «Локомотив» — СКА: счет матча 3:4 Б, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив СКА Прогнозы на КХЛ
    СКА в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ одолел «Локомотив» в серии буллитов — 4:3 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0).

    Хоккеисты СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хоккеисты СКА

    В составе питерцев отличились Василий Токранов (5 минута), Йоонас Кемппайнен (24) и Марат Хуснутдинов (39), а решающий буллит реализовал Андрей Кузьменко.

    У ярославской команды точные броски нанесли Денис Алексеев (9), Алексей Марченко (28) и Егор Аверин (55).

    СКА в двух матчах одержал две победы. На счету «Локомотива» одна победа и одно поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Токранов — 1 (Бурдасов, Фальковский), 4:56 — 0:1. Алексеев — 1 (Красковский), 8:19 — 1:1. Кемппайнен — 1 (Хуснутдинов, Кузьменко), 23:57 — 1:2. Марченко — 1 (Петерссон, Шалунов), 27:28 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Каменев, Кемппайнен), 38:58 — 2:3. Аверин — 1 (Мисюль), 54:59 — 3:3Победный буллит: КузьменкоВратари: Паскуале — СамоновШтраф: 2 — 4Броски: 36 (13+9+11+3) — 27 (12+9+4+2)

    В следующем матче СКА примет «Адмирал», а «Локомотива» — минское «Динамо».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов забьют чемпионы мира в Киеве?
  • Украина — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Хорваты вновь не выиграют в гостях?
  • Словакия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Оранжевые» выиграют, но пропустят
  • Нидерланды — Черногория. Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.94
  • Экспресс дня 4 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.53
  • Прогноз на матч Нидерланды — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Германия — Армения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Швейцария — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.24
  • Прогноз на матч Волгарь — Кубань
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Акрон — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Парагвай — Колумбия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие