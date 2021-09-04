«Локомотив» — СКА: счет матча 3:4 Б, обзор голов

Хоккеисты СКА Фото: ХК СКА
В составе питерцев отличились Василий Токранов (5 минута), Йоонас Кемппайнен (24) и Марат Хуснутдинов (39), а решающий буллит реализовал Андрей Кузьменко.
У ярославской команды точные броски нанесли Денис Алексеев (9), Алексей Марченко (28) и Егор Аверин (55).
СКА в двух матчах одержал две победы. На счету «Локомотива» одна победа и одно поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
Голы: Токранов — 1 (Бурдасов, Фальковский), 4:56 — 0:1. Алексеев — 1 (Красковский), 8:19 — 1:1. Кемппайнен — 1 (Хуснутдинов, Кузьменко), 23:57 — 1:2. Марченко — 1 (Петерссон, Шалунов), 27:28 — 2:2. Хуснутдинов — 1 (Каменев, Кемппайнен), 38:58 — 2:3. Аверин — 1 (Мисюль), 54:59 — 3:3Победный буллит: КузьменкоВратари: Паскуале — СамоновШтраф: 2 — 4Броски: 36 (13+9+11+3) — 27 (12+9+4+2)
В следующем матче СКА примет «Адмирал», а «Локомотива» — минское «Динамо».