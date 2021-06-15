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    Вратарь СКА перешел в «Сочи»

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    «Сочи» на своем официальном сайте объявил о приобретении у СКА вратаря Магнуса Хелльберга.

    Магнус Хелльберг
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    Магнус Хелльберг

    Габаритный шведский голкипер начинал свою карьеру на родине в Швеции. На драфте НХЛ-2011 года он был выбран «Нэшвиллом» под общим 38 номером во втором раунде.

    Магнус перебрался в КХЛ в сезоне 2017/18, всего в лиге он провел 154 матча при проценте отраженных бросков 93.1% и коэффициенте надежности 1.81. Также вратарь дважды принимал участие в Матче Звезд КХЛ.

    На международном уровне Магнус сыграл за сборную Швеции на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также на чемпионате мира 2018 года, на котором завоевал золотую медаль.

    «В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в Сочи.

    Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», — заявил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин.

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