Вратарь СКА перешел в «Сочи»

«Сочи» на своем официальном сайте объявил о приобретении у СКА вратаря

Габаритный шведский голкипер начинал свою карьеру на родине в Швеции. На драфте НХЛ-2011 года он был выбран «Нэшвиллом» под общим 38 номером во втором раунде.

Магнус перебрался в КХЛ в сезоне 2017/18, всего в лиге он провел 154 матча при проценте отраженных бросков 93.1% и коэффициенте надежности 1.81. Также вратарь дважды принимал участие в Матче Звезд КХЛ.

На международном уровне Магнус сыграл за сборную Швеции на Олимпийских играх в Пхенчхане, а также на чемпионате мира 2018 года, на котором завоевал золотую медаль.

«В результате переговоров нам удалось добиться перехода в команду одного из сильнейших вратарей лиги на данный момент. Было непросто заполучить топового голкипера в нашу команду, но мы приложили максимум своих усилий и довольны тем, что Магнус оказался в Сочи.

Могу заверить, что комплектование команды на этом не заканчивается, следите за новостями», — заявил спортивный директор «Сочи» Андрей Зюзин.