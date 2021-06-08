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    MVP сезона КХЛ стал капитан «Динамо» Шипачев

    Хоккей Динамо КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан самым ценным игроком сезона КХЛ-2020/2021.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Капитан бело-голубых стал обладателем приза «Золотая клюшка».

    Шипачев в завершившемся сезоне второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28».

    Также Вадим стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.

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