MVP сезона КХЛ стал капитан «Динамо» Шипачев

Вадим Шипачев Фото: globallookpress.com
Капитан бело-голубых стал обладателем приза «Золотая клюшка».
Шипачев в завершившемся сезоне второй раз подряд стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата — 57 матчей, 67 (20+47) очков, «+28».
Также Вадим стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 700 очков и отдавшим 500 результативных передач.
Звание самого ценного игрока сезона и приз "Золотая клюшка" получает нападающий московского @dynamo_ru Вадим Шипачёв! #KHLAwards pic.twitter.com/9c7IPiVfe3— КХЛ (@khl) June 8, 2021